Зверев и «Зеленые» взяли на контроль строительство селезащитных гидросооружений на Байкале

Защитник Байкала, стилист Сергей Зверев и партия «Зеленые» пообещали взять на контроль проведение селезащитных мероприятий и предложили меры по спасению озера: модернизировать очистные, запретить расширение диапазона уровня воды, а также отказаться от строительства на Селенге гидроэлектростанций.

Стилист Сергей Зверев и руководитель Иркутского отделения партии «Зеленых» Евгений Колмаков посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО «БЦБК»). Вместе с ними там побывали спортсмены, участники уникального экологического заплыва «За чистый Байкал». Чтобы попасть в Байкальск, десять пловцов преодолели 80 км в ледяной воде без гидрокостюмов.

Проектная документация рекультивации ОАО «БЦБК» будет разработана в этом году, она пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы. Рекультивация промплощадки в рамках национального проекта «Экология» поручена Госкорпорации «Росатом», говорится в сообщении на сайте партии.

«Работы по рекультивации начнутся в следующем году. Самые сложные точки на площадке – полигоны «Солзанский» и «Бабхинский», объекты цеха очистных сооружений, которые содержат щелокосодержащую жидкость. В целях предотвращения переполнения карт-накопителей полигона «Солзанский» и попадания загрязняющих веществ в Байкал уже сегодня смонтировано оборудование для отвода и очистки надшламовых вод. В настоящее время совместно с Российской академией наук и Росприроднадзором идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, образовавшихся в процессе деятельности ОАО «БЦБК», – рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом», исполнитель работ) Артем Поляков.

Зверев отметил, что проблемы, схожие с проблемами БЦБК, могут возникнуть и на работающем Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, и надо об этом думать уже сегодня. «Экологических проблем у Байкала много, решать их надо комплексно. Второго Байкала у нас нет», – резюмировал Зверев.

Экологи предложили меры, которые, по их мнению, нужно принимать незамедлительно. Это модернизация очистных сооружений, подключение к локальным очистным сооружениям объектов туристической инфраструктуры, запрет расширения диапазона уровня воды, а также заключение соглашения с Монголией об отказе от строительства на Селенге и ее притоках гидроэлектростанций. На территории Байкальска опасность представляют еще и сели.

«Катастрофические паводки, согласно многолетним наблюдениям, происходят в Юго-Западном Прибайкалье примерно раз в 50 лет, последний раз это произошло в 1971 году, то есть повторения можно ожидать в ближайшие годы. По оценкам ученых, в этом случае перспективы формирования селевых потоков, способных нанести непоправимый ущерб населенным пунктам, объектам инфраструктуры и жизнедеятельности населения, а также привести в движение накопленные отходы деятельности БЦБК и сбросить их в Байкал, чрезвычайно велики. Осложняющими факторами, способными усилить разрушительное воздействие паводка, являются накопленные за прошедшие 49 лет горные массы на основных водотоках, сильный износ гидротехнических сооружений и накопленный в картах вышеуказанных полигонов шлам-легнин вперемешку с бытовыми и промышленными отходами. Паводок 2019 года может оказаться легкой прелюдией к реальной трагедии, а этого допустить нельзя», – уверен Евгений Колмаков.

Зеленые предложили выход – убрать препятствия на пути селя, вычистить русла, чтобы вода свободно прошла. При этом построить защитные сооружения для электросетей и карт-накопителей БЦБК. Власти Иркутской области ранее заявляли о намерении осенью 2021 года начать строительство капитальных селезащитных сооружений в Слюдянском районе. «Зеленые» пообещали взять на контроль проведение селезащитных мероприятий.

Напомним, стилист Сергей Зверев решил выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые». В 2019 году Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ.