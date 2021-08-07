Стал известен портрет среднестатистического преступника в России

Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершают преступления в России, следует из данных МВД о состоянии преступности за шесть месяцев 2021 года.

За полгода в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. Из них 64% (285 тыс.) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тыс.) ранее уже совершали преступления, передает ТАСС.

Кроме того, каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины, граждане России, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев – менее 4%.

Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них – это выходцы из стран СНГ. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 6%.

Среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно.

Всего за полугодие в России были задержаны свыше 13,7 тыс. несовершеннолетних злоумышленников и более 15,8 тыс. учащихся и студентов, совершивших преступления.

Ранее был составлен портрет типичного несовершеннолетнего преступника в России.