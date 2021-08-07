В Афганистане заявили о ликвидации «теневого губернатора» талибов

Афганские военные заявили о ликвидации Абида Мавлави, считавшегося «теневым губернатором» движения «Талибан» (запрещено в России) в провинции Нимроз на юго-западе республики.

По заявлению 215-го корпуса афганской армии в Twitter, Мавлави погиб в ходе операции Военно-воздушных сил вместе с 275 террористами, передает РИА «Новости».

При этом представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в общении со СМИ опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось о ликвидации «теневого» губернатора талибов Муллы Халима в освобожденном районе Карух на западе страны.

Накануне боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.