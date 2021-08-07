В Перми начался суд против не пропустившего внедорожник депутата машиниста электропоезда

Пермский районный суд начал рассмотрение уголовного дела против 54-летнего машиниста электропоезда, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения) и ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Инцидент произошёл на железнодорожном переезде на юге Перми. Внедорожник Cadillac Escalade местного депутата попытался пересечь переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего заднюю часть автомобиля протаранил движущийся поезд. Машинисту электрички, несмотря на экстренное торможение, не удалось избежать аварии. В результате столкновения транспортное средство чиновника развернулось параллельно составу. Находящиеся в салоне автомобиля водитель и пассажир отделались лёгкими ушибами. Никто из пассажиров электропоезда за медицинской помощью не обратился.

«В ходе рассмотрения деталей инцидента следствие установило, что внедорожник депутата передвигался с проблесковыми маячками. По этой причине машинист электропоезда должен был остановиться и пропустить транспортное средство. Есть ли в его действиях злой умысел, разберётся суд. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что правила дорожного движения одинаковы для всех», — прокомментировал инцидент представитель ГИБДД по Пермскому краю Иван Солонов.

В настоящее время движение поездов на данном участке железнодорожного полотна полностью восстановлено.

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