 

Украинский боксер Хижняк завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

07.08.2021, 9:30, Новости дня
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В финале украинец соревновался с бразильцем Хебертом Соузой. 

Первые два раунда Хижняк лидировал, но в третьем пропустил удар и упал в нокдаун. Рефери остановил бой.

Таким образом золотую медаль выиграл бразильский спортсмен.

Скриншот: olympics.com

Бронзовые награды получают проигравшие в полуфинале Эумир Марсьяль из Филиппин и Глеб Бакши (Олимпийский комитет России).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 41-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей). 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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