 

Суд отправил в СИЗО четырех членов “Нацкорпуса” по делу о рэкете

07.08.2021, 9:30, Новости дня
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Суд рассматривал дело членов “Нацкорпуса”, которых задержали в Харькове по делу о рэкетирстве, сообщило издание “Сегодня”. Согласно решению суда в СИЗО 60 суток проведут Кирилл Крикунов, Сергей Козлюк и Иван Никифоров. 

Также суд рассмотрел меру пресечения еще одному члену “Нацкорпуса” Сергею Величко. Ему присудили два месяца в СИЗО, отметила “Страна”.

По сведениям издания, Величко хотел взять на поруки народный депутат из партии “Голос” Андрей Шараскин.

Контекст:

Служба безопасности Украины 5 августа сообщила, что проводит обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области. “На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников “Нацкорпуса”, – сказали в СБУ.

В “Национальном корпусе” заявили, что президент Украины Владимир Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами, а обыски, которые СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер.

В “Нацкорпусе” говорили, что у здания суда Шевченковского райсуда собралось более 3 тыс. человек, чтобы поддержать задержанных активистов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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