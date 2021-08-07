Терешкова выступит с инициативой о преобразовании РФ в Российскую империю

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова объявила о том, что в ближайший понедельник, 9 августа, внесёт на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о преобразовании Российской Федерации в Российскую империю.

«Я получила много писем от граждан России. Люди спрашивают, зачем стране нужны такие бюрократические процедуры, как выборы президента и депутатов парламента. Особенно актуален этот вопрос сегодня, во время пандемии коронавируса. Также наши сограждане отмечают, что наиболее сильными позиции России были именно во времена Российской империи, когда нашу страну боялся и уважал весь мир. Это естественно, ведь у страны была мощная экономика, а подданные императора имели высокий уровень доходов и гражданских прав. Сегодня Россия стремится достигнуть таких же успехов и мощной поступью движется в этом направлении. При этом хочу добавить от себя, что слово «президент» чуждо традиционному русскому уху. Оно было привнесено к нам с Запада в тяжёлый момент отечественной истории. Поэтому считаю целесообразным переименовать Российскую Федерацию в Российскую империю, а главу нового мощного государства наделить императорскими полномочиями», – заявила парламентарий.

Терешкова уточнила, что преобразование не будет носить косметический характер. В обновлённом государстве отменят выборы в органы власти, а парламентариев и глав регионов своим прямым указом будет назначать император.

—