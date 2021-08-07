Здесь крымский дух все больше чахнет

Как менялось отношение россиян к заслугам и ответственности Путина перед страной. Объясняет социолог.

Двадцать лет назад, когда начиналась президентская карьера В. В. Путина, мы решили выяснить, как смотрят на его деятельность наши граждане. Для этого мы предложили им два вопроса. В одном спрашивалось, кому принадлежит основная заслуга в экономических успехах России, росте благосостояния ее населения. А во втором спрашивали, кто в РФ несет основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

В том 2001 году 56% приписали заслуги Путину, и только 22% сочли, что и отвечать за внутренние проблемы должен президент. Это распределение мнений сохранялось весь первый и второй президентский срок. Когда Путин, к радости для одних, к сожалению для других, вернулся в 2012 году на президентский пост, россияне отреагировали тихо, но внятно: теперь ответственность за проблемы в стране будет и на президенте (51%). Но о заслугах все равно говорили чаще (59%). Это соотношение сохранялось до недавнего времени, а почему и как оно затем изменилось, мы и попытаемся далее объяснить.

В 2014 году Крым поднял рейтинг Путина до 88%. В ответах на обсуждаемый вопрос доля отмечавших заслугу Путина также поднялась до беспрецедентной высоты в 81%.

Никаких экономических успехов присоединение Крыма не сулило и не принесло, значит, ключевым словом в вопросе, на которое реагировало сознание респондентов, было слово «заслуги».

Говорят, главной заслугой Путина считается присоединение Крыма. Дело сложнее: впервые рейтинг Путина поднялся до уровня 88% в 2008 году.

Фото: ЕРА

Так россияне отметили его роль в военном конфликте с Грузией. Но тогда ставилась ему в заслугу не военная победа над маленькой Грузией, а двойная победа над Америкой. Во-первых, считалось, что это Америка учила грузинскую армию. А во-вторых, и это самое главное, ни Америка, ни вообще Запад не сумели ничего серьезного противопоставить нам, поступившим с Грузией вопреки тому, что те называли нормами международного права. Нарушить их безнаказанно может лишь страна-изгой, вроде Северной Кореи, либо великая держава, думали у нас и выбрали второе толкование. История с Грузией показала Путину, чего ждала от него РФ в политике внешней. Она ждала возвращения на ту позицию великой державы, на каковой находился Советский Союз. Что касается политики внутренней, то волнения 2011–2012 годов дали понять, что недовольство публики начинает подходить к опасному пределу.

Дальше — больше. Дела в соседней Украине ясно показывали, против кого может обратиться народное негодование в РФ (против тех, кто у нас похож на их президента) и в каком направлении (западном) пойдет развитие массовых ориентаций. В этой обстановке был найден ход с Крымом, который решил текущие политические проблемы режима, что и планировалось, и который определил исторический путь РФ надолго — мы еще не знаем на сколько. Статус великой державы, по мнению большинства россиян, был обретен. Россияне продолжали приблизительно половиной своих голосов говорить об ответственности президента за проблемы в стране. Но доля тех, кто указывал на его заслуги, была стабильно выше во все годы так называемой посткрымской эйфории. Не забудем, что это был период остронегативного отношения к Западу вообще, к Америке в особенности. Плохое отношение к Западу и хорошее к Путину были двумя сторонами одной медали, тогда это показывали опрос за опросом, которые вел «Левада-Центр», вскоре зачисленный Минюстом в «иностранные агенты».

Крымский эффект кончился удивительно. В 2018 году на улицах российских городов вдруг началось братание с приехавшими на чемпионат мира иностранцами. Опросы зафиксировали резкое потепление отношения к Америке и Западу.

Подхвати Путин эту волну, возглавь ее — это был бы его новый подъем, его «дух Женевы», его «разрядка».

Футбольные болельщики во время чемпионата мира по футболу 2018 года на Никольской улице в Москве. Фото: РИА Новости

Но несчастная история с пенсионной реформой, ответственность за которую он, сомневаясь, все-таки взял на себя, все испортила. Рейтинг Путина упал, доля отмечающих его заслуги упала, она сравнялась с долей возлагающих на него ответственность за проблемы в стране. Вдобавок к этой неудаче вышла промашка с Трампом, надежда договориться с ним как с «нашим мужиком» и вместе править миром не оправдалась. В итоге к июлю 2021 года доля отмечающих заслугу Путина впервые упала до 42%, став существенно меньше доли возлагающих на него ответственность за проблемы в стране (54%). Можно, конечно, объяснять это продолжающейся рецессией и ковидом. Но дело в политике внешней.

Видимо, В. В. Путину или тем, кто стали его ближайшим кругом, показалось, что единственное, чем можно вернуть расположение народа, — это обострять отношения с Западом, идти рискованным северокорейским путем. Но установки у народа изменились. Общественное мнение устало от антизападной риторики и политики. Свое отношение к Западу теперь называют хорошим две трети россиян. То, что не был поддержан этот новый тренд, и выразилось в снижении доли тех, кто говорит о заслугах Путина.

Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»*

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