Погибшего в Приднестровье российского военного решили представить к госнаграде

Военнослужащего опергруппы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, который погиб при спасении тонущего ребенка, представят к госнаграде, сообщил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майора Алексей Крашенинников.

Крашенинников заявил, что Евдокимов «был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», передает RT.

В ближайшее время его представят к госнаграде, а семье будет оказана материальная помощь.

В воскресенье, 1 августа, во время отдыха на берегу реки Евдокимов услышал крики о помощи и бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Сам военнослужащий при этом выплыть не смог, его тело обнаружили ниже по течению в 300 м от места происшествия.

Ранее глава минздрава Иркутской области спас ребенка на борту самолета.