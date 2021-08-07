Эстония захотела поднять вопрос о мигрантах в Литве в Совбезе ООН

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала поднять тему миграционного кризиса в Литве в Совете Безопасности ООН.

Каллас заявила, что «мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями», вопрос по мигрантам будет поднят на Совбезе ООН, передает RT со ссылкой на LRT.

«На сентябрь запланированы (…) встречи с представителями США и европейских союзников, с которыми мы также поговорим о поддержке Литвы», – добавила она.

Ранее Евросоюз созвал экстренную встречу глав МВД из-за миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.

Также Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался.

Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.