 

Эстония захотела поднять вопрос о мигрантах в Литве в Совбезе ООН

07.08.2021, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала поднять тему миграционного кризиса в Литве в Совете Безопасности ООН.

Каллас заявила, что «мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями», вопрос по мигрантам будет поднят на Совбезе ООН, передает RT со ссылкой на LRT.

«На сентябрь запланированы (…) встречи с представителями США и европейских союзников, с которыми мы также поговорим о поддержке Литвы», – добавила она.

Ранее Евросоюз созвал экстренную встречу глав МВД из-за миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.

Также Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался.

Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Сезон испорчен — горнолыжные курорты Франции протестуют против запрета на работу в рождественские каникулы

06.12 / В США заявили о радиочастотной атаке на дипломатов в Китае и на Кубе

03.03 / В РФ начали проверку системы оповещения

15.01 / “Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно”. Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов

20.07 / Бросила “коктейль Молотова”. В Киеве женщин пыталась ограбить банк – полиция

21.07 / Рубль вырос к доллару

15.06 / Daily Mail – Джонсон призвал НАТО противостоять Китаю, поглядывать за Россией и не доводить до новой холодной войны

09.05 / Компания Hyundai выпустит электрокар Ioniq 6 в следующем году

21.01 / Дело “Роттердам плюс” повторно закрыто

03.12 / Власти Литвы призвали жителей запастись едой на случай аварии на БелАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика