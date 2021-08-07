 

Названы группы риска развития постковидного синдрома

07.08.2021, 8:40, Новости дня
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Постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Плоскирева заявила, что «факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», передает РИА «Новости».

Она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса.



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