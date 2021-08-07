В Украине за сутки подтвердили 1054 случая COVID-19

Среди заболевших 72 детей и 13 медиков.

Умерло за сутки 20 заболевших, выздоровело 1393 человека, госпитализировано 534 пациента.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 258 532 случая COVID-19, умерло 53 085 человек, выздоровело 2 190 686 пациентов.

6 августа в стране провели 46 841 тестирование на коронавирус, из которых 22 273 – методом ПЦР, 9628 – методом ИФА, а также 14 940 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,5 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1916128058550290

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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