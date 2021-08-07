 

В Украине из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов

07.08.2021, 8:36, Новости дня
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“В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях”, – говорится в сообщении.

В Полтавской области обесточены 78 населенных пунктов, в Черкасской – 59, в Черниговской – 55, в Одесской – 47, в Сумской – 40, в Хмельницкой – 28, в Кировоградской – 24, в Николаевской – восемь.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – сообщили в пресс-центре.

Контекст:

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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