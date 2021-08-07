 

В Украине 6 августа сделали рекордное количество прививок от COVID-19

07.08.2021, 8:36, Новости дня
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101 550 человек получили первую дозу вакцины, 69 052 человека получили вторую дозу и завершили иммунизцию.

“С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 408 308 прививок”, – отметили в пресс-службе.

6 августа прививки делали 911 мобильных бригад, также работали 2705 прививочных пунктов и 316 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1916138625215900

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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