Ученые рассказали о продуктах, защищающих от рака толстой кишки

Эксперты из США и Европы сообщили, что защитить человека от колоректального рака помогут определенные продукты, которые необходимо ввести в меню. Работу представили в издании Nature Communications.

Специалисты анализировали 860 опытов, чтобы разобраться в связях между рисками появления 11 типов рака и едой. Они обнаружили, что спиртные напитки связаны со многими видами рака, а красное мясо повышает риски колоректального. Для того чтобы уменьшить риски, специалисты определили, что молочные продукты и пища из цельного зерна обратно коррелируют с болезнью. Чем чаще употреблять эту еду, тем уменьшается возможность появления рака толстой кишки.

Эксперты отметили, что если съедать 400 мл молочных продуктов и 85 грамм цельнозерновых, то это связали с низкими рисками рака толстой кишки. Введение в рацион овощей и фруктов обратно связали с онкологией глотки. Витамин C и фолиевая кислота снизили риски появления злокачественных новообразований в легком, а кофе уменьшает риски злокачественных образований в печени и базальной карциномы.

Источник: www.medikforum.ru