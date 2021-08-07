В центре «Вектор» допустили «суперраспространение» коронавируса

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что в РФ зафиксирован случай суперраспространения, когда один человек заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. человек.

«В РФ случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», – отметил эксперт. «К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», – заключил Семенов.

Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в РФ нет.