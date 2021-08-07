 

Жителям Красноярского края рекомендовали не открывать окна из-за смога

07.08.2021, 7:46, Новости дня
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Жителям Красноярского края, где дым от лесных пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов, в том числе Норильск и Красноярск, рекомендовано избегать длительного нахождения на улице и занавешивать окна влажной тканью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога. Не открывать окна. <…> Занавешивать окна, форточки увлажненной тканью и периодически ее менять», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что при сильной задымленности необходимо применять средства индивидуальной защиты, которые нужно периодически увлажнять.

По данным космического мониторинга и по информации администраций населенных пунктов, задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует слабый запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержаны или отменены около десяти рейсов.

Накануне Минфин предложил увеличить штрафы за возникновение лесных пожаров.



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