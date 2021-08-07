 

6 августа оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины пять раз – штаб ООС

07.08.2021, 7:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вблизи Водяного у Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Катериновки вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военых нет.

“На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь”, – отметили в штабе.

С начала суток 7 августа нарушений режима тишины оккупантами не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/250610086906589/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Омбудсмен получил почти 200 жалоб после вступления в силу нормы о переходе сферы обслуживания на украинский

09.10 / Кабмин Украины утвердил проект переименования шести парков и заказников – Мокан

18.03 / САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области

23.03 / Инвесторы вкладывают в российский браузер Sidekick 2 млн долларов

25.09 / «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном

17.12 / Гривна продолжает дорожать относительно доллара

13.01 / За сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

13.09 / Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях

28.07 / Минобороны отвергло нарушение финских границ российскими истребителями

10.06 / Версию о пожаре в рязанской больнице из-за аппарата ИВЛ опровергли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика