 

США уличили в переброске террористов ИГ на северо-восток Сирии

07.08.2021, 6:52, Новости дня
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Американские военнослужащие перевезли 40 сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в сирийском Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке Сирии), сообщило SANA.

Как сообщается, террористы, в числе которых находились «руководитель шпионских групп» ИГ* и «специалист по производству взрывных устройств», были перемещены на указанную военную базу из тюрем, контролируемых курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС). В сообщении утверждается, что в Вашингтоне планируют использовать террористов «для реализации своих планов в регионе», передает ТАСС.

SANA отмечает, что за минувшие несколько месяцев из тюрем СДС в провинции Хасеке в контролируемые США районы были перемещены «десятки» сторонников ИГ*. Подчеркивается, что террористы «были вооружены и получили логистическую поддержку для совершения террористических актов, целью которых могут стать населенные районы, позиции сирийской армии и объекты инфраструктуры».

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, 26 июля президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее вывести войска США из Афганистана потребовало запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан».

Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



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