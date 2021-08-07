 

На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

07.08.2021, 6:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409, передает ТАСС.

Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В мире: Лукашенко перехитрил врагов внутри и снаружи Белоруссии

25.01 / КНДР запретила своим гражданам разговаривать на южнокорейском сленге – СМИ

18.05 / Джемилев назвал российскую власть “террористическим режимом”

22.12 / Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами “Большой семерки” и стран ЕС

13.07 / На дне Камы обнаружено древнее затонувшее судно

06.03 / Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного пассажира

14.01 / Во ФСИН объяснили обычной практикой ходатайство о реальном сроке для Навального

28.07 / Пугавшего «стволом» екатеринбуржцев мужчину задержала полиция

28.02 / Болгарский евродепутат открестился от призыва к санкциям против РФ в ЕП

11.01 / Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна начались в Кремле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика