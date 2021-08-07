На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409, передает ТАСС.

Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.