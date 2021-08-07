Россияне завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу

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07.08.2021, 6:52, Новости дня
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан, передает ТАСС.

Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Красильников и Стояновский принесли сборной РФ первую медаль в этой дисциплине на Играх. Они являются чемпионами мира, на Олимпиаде 2016 года Красильников и Стояновский стали четвертыми.

Ранее сборная РФ на ОИ в Токио превзошла достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград, однако потеряла шансы на победу в медальном зачете ОИ.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (31-36-32), третьей – сборная Японии (24-11-16), четвертой – Великобритании (18-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.



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