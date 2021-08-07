 

Путин осмотрел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы Челябинской области

07.08.2021, 6:00, Новости дня
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Во время визита в Челябинскую область президент РФ Владимир Путин осмотрел с вертолета территории, пострадавшие от природных пожаров.

«Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв», – отметил Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает РИА «Новости».

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, неосторожное обращение с огнем и сухая гроза вызвали масштабные природные пожары в июле в Челябинской области.

«По фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС возбуждены уголовные дела», – сказал он.

По его словам, в ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. «Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза – эта версия пока нуждается в проверке», – добавил Зиничев.

Ранее Путин заявил, что сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим.



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