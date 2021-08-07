Украина завоевала четвертое серебро на Олимпиаде 2020

Украинки финишировали со временем 1 мин. 57,499 с.

Первое место заняли спортсменки из Китая (1 мин. 55,495 с.), третье – представительницы Канады (1 мин. 59,041 с.).

Всего в заплыве участвовало восемь команд.

Скриншот: olympics.com

Новость дополняется.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

—