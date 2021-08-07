 

Диетолог объяснила, как употреблять арбуз без рисков набрать вес

07.08.2021, 5:52, Разное
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Альбина Ермоленкова, диетолог, сообщила, что арбуз стоит употреблять в умеренных количествах. Эксперт объясняет, что, невзирая на его небольшую калорийность, переизбыток ягоды в меню приводит к появлению лишних килограммов.
Диетолог объясняет, что любой продукт необходимо употреблять умеренно, арбуз – не исключение. В 100 граммах арбуза имеется 8 углеводов, но если съедать его за раз около килограмма, то это получится 60 граммов чистых углеводов. Организм сможет усвоить лишь их половину, а остальные перейдут в жир.

Также арбуз имеет высокий гликемический индекс и после его употребления сахар в крови повышается мгновенно, а далее резко снижается. Люди могут ощущать голод, даже если перед этим съели много ягоды, закрыв ощутимую часть ежедневной нормы калорий.

Отказываться от вкусного продукта нельзя. Эксперты заявляют, что ягода имеет мочегонные и желчегонные свойства, потому арбуз включают в экспресс-диеты, когда люди за 7 дней худеют на 3-6 килограммов. Вес будет снижаться из-за объема жидкости в организме, поэтому лишние килограммы быстро возвращаются. Подобный вариант допустим только для временных диет.

Источник: 360tv.ru



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