Серьезное заблуждение Путина

5.08.2021,

Глава Кремля увяз между жадностью своих олигархов и амбициями своих силовиков.

Уверенность руководителя Кремля Владимира Путина в том, что война между Россией и Западом во главе с США рано или поздно перейдет из «гибридной» в другую фазу, представляет главную опасность РФ для мира.

Таким мнением в колонке для НВ поделился политолог Павел Баев, который работает в Институте исследований мира (Осло).

Именно поэтому предупреждение президента США Джо Байдена о рисках «настоящего военного конфликта» из-за кибератак Путин трактовал по-своему, считает эксперт.

«Упоминание Байденом «настоящего военного конфликта» было задумано как предупреждение о рисках кибератак, но Путин, очевидно, считает, что нескончаемая война РФ с возглавляемым США Западом может оставаться «гибридной» лишь определенное время. Именно эта убежденность, используемая высшим руководством и разжигаемая собственной пропагандой, делает Россию опасной», — утверждает Баев.

Ситуация внутри РФ усугубляется мнением Кремля о том, что у системы бюрократической коррупции достаточный резерв стабильности и возможности для самовоспроизводства, а народные митинги могут быть подавлены, пишет колумнист НВ.

«Однако это принуждение к автократическому порядку не может обеспечить возможности для мобилизации общества и экономики на устойчивую борьбу против особо порицаемых внешних «врагов». Официальная риторика о непримиримой конфронтации между «осажденной» Россией и «агрессивным» Западом довольно хорошо служит интересам тех, кто извлекает выгоду из укоренившейся коррупции. Но это только пока государство не начнет требовать концентрации всех имеющихся ресурсов, включая их нечестно нажитое состояние, чтобы наращивать военный потенциал», — говорит политолог, подчеркивая — Путин увяз между жадностью своих олигархов и амбициями своих силовиков.

В конце июля президент США Джо Байден заявил, что РФ уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году, сославшись на данные разведки.

В своем выступлении американский лидер упомянул и фигуру Владимира Путина, заявив, что тот «сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего». Также Байден допустил возможность начала большой войны из-за потенциальных кибератак в будущем.

«… Если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с великой державой, то это будет следствием действий в киберпространстве» , — считает руководитель Белого дома.