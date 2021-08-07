Guns N ’Roses выпустили первую за 13 лет песню

Американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd.

После перерыва более чем в 10 лет группа представила новую песню, она представляет собой переработанную неизданную композицию Silkworms для прошлого альбома Chinese Democracy (Китайская демократия), пишет Pitchfork.

Песня спродюсирована фронтменом группы Экслом Роузом, в записи участвовал экс-барабанщик коллектива Брайан Мантия.

Отмечается, что вскоре Guns N ‘Roses продолжат воссоединение «классического состава» и отправятся в тур в этом году.

Guns N ‘Roses сформировалась в 1985 году в Лос-Анджелесе, в конце 80-х и в 90-х обрела массовую популярность.