 

Названы допущенные к полетам в Египет российские авиакомпании

07.08.2021, 5:38, Новости дня
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Допуски на регулярные рейсы на курорты Египта Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям, они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.

В ведомстве пояснили, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air, передает РИА «Новости».

«Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба», – уточнили в ведомстве.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей.



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