 

Умер один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР

07.08.2021, 5:38, Новости дня
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Советский и российский физик, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрий Трутнев умер в пятницу в Сарове на 94-м году жизни, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного физика Юрия Трутнева. Он скончался 6 августа 2021 года в Сарове на 94-м году жизни», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

Никитин отметил, что имя Трутнева будет увековечено на территории региона. «Трутнев навсегда останется в нашей памяти как один из творцов ядерного щита нашей страны. По его биографии можно изучать историю отечественной ядерной физики», – процитировали губернатора в пресс-службе.

Глава региона напомнил, что в 1951 году Трутнев совсем молодым ученым отправился в КБ-11 Арзамаса-16, где работал вместе с Зельдовичем и Сахаровым. «В 1961 году Юрий Трутнев стал одним из авторов создания самого мощного термоядерного заряда в мире. Благодаря коллективу ученых, к которому принадлежал Юрий Алексеевич, на планете был установлен паритет сил, защитивший человечество от новых разрушительных войн. Мы навсегда обязаны им мирным небом над головой», – приводятся слова Никитина в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью академика выразил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. «Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича. <…> Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», – процитировали Лихачева в Росатоме.

Юрий Алексеевич Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье Алексея Григорьевича Трутнева – советского ученого в области почвоведения и агрохимии, члена-корреспондента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Трутнев являлся одним из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37. За участие в этом проекте был награжден в 1956 году орденом Ленина. Заложенный в разработку заряда принцип радиационной имплозии стал основой нового принципа создания термоядерного оружия, а сам заряд стал прототипом многих советских ядерных зарядов, разработанных в дальнейшем. Развитие и совершенствование принципов, положенных в основу создания РДС-37, вылилось в создание «Проекта 49», успешное испытание которого прошло в 1958 году. За работу над этим проектом Трутнев был удостоен в 1959 году Ленинской премии.

Юрий Алексеевич являлся одним из крупнейших российских ученых в области физики высоких плотностей энергии, одним из ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. С 1999 года работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра. Работы Трутнева сыграли определяющую роль в становлении основных идей этой области знаний, развитии расчетно-теоретической базы и разработке конкретных образцов вооружения.

Напомним, 9 января на 102-м году жизни умер последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, старейший академик РАН Исаак Халатников.



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