МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди

За помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей.

«Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали.