 

МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди

07.08.2021, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей.

«Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

16.09 / Тихановская оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию

24.11 / Адвокат Мангера заявил, что следствие сфабриковало партийный билет Левина

25.05 / Музей “Голоса мирных” продолжает собирать истории жителей Донбасса и оказывать психологическую помощь

27.06 / Ouest-France – Макрон уверен в успехе сотрудничества с Россией по Ливии

11.05 / В Дании россиянина посадили на три года за шпионаж

30.11 / Россия усиливает свое присутствие в результате событий в Беларуси и Нагорном Карабахе – генсек НАТО

04.07 / В Кремле указали на попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе

26.02 / Вакцину доставили во все регионы Украины, опубликованы “записи Суркова – Медведчука”, в Армении разразился кризис. Главное за день

26.12 / Человеческие останки нашли на месте взрыва в Нэшвилле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика