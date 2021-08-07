Пакистан ответил на обвинения Афганистана в поддержке талибов

Пакистан лишил террористов возможности использовать свою территорию для нападений на Афганистан, сообщил пакистанский постпред при ООН Мунир Акрам в ответ на обвинения Кабула в поддержке боевиков запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан».

Дипломат оспорил утверждение коллеги из Афганистана о том, что Пакистан стал плацдармом для атак боевиков на соседнее государство, передает РИА «Новости».

«Мы полностью это отвергаем. Пакистан уничтожил террористические группировки на своей земле. В Пакистане нет для них безопасных убежищ. Наша граница с Афганистаном на 97% обнесена забором и исключает возможности бесконтрольного перемещения людей», – сказал Акрам. Он также выразил сожаление в связи с тем, что представители Пакистана не были приглашены на состоявшееся в пятницу заседание СБ ООН по Афганистану.

Накануне боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

Днем ранее Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.

Во вторник СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Во вторник боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в городе Лашкаргах – центре провинции Гильменд. Днем ранее талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе. В минувшее воскресенье Евросоюз пригрозил Афганистану изоляцией в случае военного захвата власти талибами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.