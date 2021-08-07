Власти США собрались ввести новые санкции против Белоруссии

Американские власти в понедельник, 9 августа, могут объявить о новом пакете санкций в отношение Белоруссии, сообщили источники телеканала CNN в Конгрессе США.

По имеющимся у телеканала сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после проведения президентских выборов в республике. Решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую среду в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии призналась, что каких-либо обещаний от Байдена в Вашингтоне не получила.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.