Мнение: Десятилетия предательства наших ценностей

Левое крыло демократической партии США призывает Байден закрыть тюрьму Гуантаномо, которую так и не закрыл Буш-младший, не закрыл Обама, не закрыл Трамп и не закрывает Байден. Мол это дискредитирует ценности США. Как будто вопросы к США есть только относительно Гуантаномо.

Десятилетия предательства наших ценностей

Hill: «предательство наших ценностей» — конгрессмены США призвали Байдена закрыть Гуантанамо «раз и навсегда»

Несколько десятков законодателей США призвали Джо Байдена «раз и навсегда» закрыть тюремный комплекс Гуантанамо, так как сам факт его существования — это «вопиющее предательство» американских ценностей, пишет The Hill. Тем не менее, как отмечает газета, Байден наверняка столкнётся с тем же препятствием, что и Обама: запретом конгресса на перевод заключённых на территорию США.

Несколько десятков демократов из палаты представителей призвали президента США Джо Байдена «немедленно» сократить численность заключённых в комплексе Гуантанамо, а также «наконец-то» закрыть эту тюрьму, пишет The Hill.

«Мы разделяем ваше мнение касательно того, что спустя почти два десятилетия, а также с учётом огромных расходов в прошлом настало время закрыть тюрьму и в кратчайшие сроки вынести вердикты по делам оставшихся заключённых», — говорится в письме 75 законодателей на имя Байдена.

«В то время как вы будете предпринимать шаги, необходимые для окончательного закрытия тюрьмы, мы просим вас немедленно принять меры для дальнейшего сокращения количества находящихся там заключённых и обеспечить гуманное обращение с оставшимися арестантами, а также повысить прозрачность работы военной комиссии в тюремном комплексе Гуантанамо», — добавили они.

Главными инициаторами письма стали председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, а также конгрессмены Дэвид Прайс и Ильхан Омар. Среди подписавшихся также числятся ряд председателей комитетов палаты представителей.

Ранее администрация Байдена заявила о своём намерении закрыть печально известную тюрьму, поручив Совету национальной безопасности изучить способы выполнения этой задачи.

Однако на этом фронте Байден столкнулся с тем же серьёзным препятствием, что и бывший президент США Барак Обама: конгресс наложил запрет на перевод заключённых из Гуантанамо в учреждения на территории США.

Предполагается, что в законопроекте о расходах на оборону на 2022 финансовый год, который сейчас рассматривается в палате представителей, этот запрет будет снят. Однако в законопроекте об оборонной политике, который в прошлом месяце одобрил комитет по вооружённым силам сената, этот запрет никуда не делся. Даже несмотря на то, что демократы контролируют обе палаты в конгрессе, тот факт, что они обладают лишь незначительным перевесом, затруднит прогресс в этом направлении.

Из 39 арестантов, которые всё ещё находятся в Гуантанамо, десятерым уже одобрили перевод. Тем не менее они пока что ждут заключения соответствующих соглашений с принимающими странами. В своём письме законодатели-демократы призвали Байдена «уделить приоритетное внимание дальнейшему сокращению численности заключённых», закончив перевод 10 арестантов, а также восстановив отдел Госдепа, который ранее отвечал за переговоры с другими странами о трансфере узников Гуантанамо.

«Мы признаём, что на закрытие тюрьмы нужно время, однако мы полагаем, что с вашим лидерством настало время выполнить эту задачу, — отметили авторы письма. — Мы считаем, что некоторые арестанты могут и должны предстать перед нашими федеральными судами, которые показали свою способность эффективно, справедливо и в короткие сроки рассматривать дела о терроризме. Других же заключённых необходимо репатриировать в их родные страны или разместить их в третьих государствах, где они будут жить в надлежащих условиях, что гарантирует им как медицинский уход, так и поспособствует безопасности США».

Законодатели также сообщили американскому лидеру, что они «готовы на сотрудничество для устранения препятствий, мешающих закрытию».

«Тюрьма в Гуантанамо — это вопиющее предательство наших ценностей и нашей приверженности принципу верховенства закона, — подытожили конгрессмены. — Мы целиком и полностью поддерживаем ваши усилия по закрытию тюрьмы раз и навсегда».

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-06/Hill-predatelstvo-nashih-cennostej- – цинк

Фактически, конгрессмены от демократической парти утверждают, что США прямо скажем не привержены диктатуре закона и предали свои ценности.

А потом в мейнстримовых СМИ будут рассказывать про "атаки автократий на американские ценности" и "дезинформацию направленную на дискредитацию США".

PS. Кстати, обратите внимание, что все эти борцы за "чистоту американских ценностей" не ставят вопрос о юридической ответственности лиц причастных к нарушению принципа верховенства закона. Казалось бы, самое время назвать фамилии причастных, осудить их и потребовать уголовного преследования. Ведь диктатура закона как раз и подразумевает неотвратимость наказания.

Но нет. Борцы за чистоту демократических одежд будут удовлетворены простым фактом закрытия тюрьмы. В наказании виновных в преступлениях, которые совершались на ее территории, они не слишком заинтересованы. Вот такая борьба за диктатура закона. Это понимать надо.

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