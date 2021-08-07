Мнение: О клапане, который вот-вот сорвёт

Россия закипает. Да что там! #Россия уже буквально кипит. Это мало кто видит, пока процесс находится под крышкой внешнего благополучия. Но там, в котле, так и не ставшем плавильным, процессы идут уже очень бурно.

Нет, не про оппозицию, деморализованную и почти разгромленную, речь. Хотя власть борьбе именно с ней уделяет основное внимание, на борьбе с ней концентрирует все наличные силы – и безумно, страшно рискует. Причём рискует именно нашими жизнями…

Вот, из новостей пятницы. В подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов. Причём во втором случае очевидцы слышали стрельбу. Полиция привычно обещает разобраться.

Несколькими неделями ранее сотни мигрантов дрались уже в столице, в одном из самых чёрных её районов – в Кузьминках. Тут прибывшая полиция поначалу вообще в дело не вмешивалась, трезво оценивая численное преимущество каждой из конфликтующих сторон. И лишь когда со временем подтянулась Росгвардия, удалось кое-как навести порядок.

И то – относительный. Просто драка распалась на отдельные тактические стычки, которые продолжались в разных частях района, во дворах и на прилегающих улицах. В общей сложности всё это заняло около пяти часов. Зачинщиков и главных участников до сих пор ищут…

Недавно вынесен приговор ещё одной группе драчливых мигрантов. Там шестеро не в меру разгулявшихся гостей из Таджикистана приставали к прохожим, цеплялись к подросткам, до полусмерти напугали беременную женщину, а когда за неё вступился москвич Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе, вся эта шестёрка набросилась на него. И забила до смерти. Всех, кроме одного, назначенного главным виновником убийства, приговорили к символическим срокам лишения свободы. Лишь одному дали шесть лет колонии – и то по статье о причинении тяжких телесных повреждений, по неосторожности (!) повлекших смерть человека. Прокуратура собирается обжаловать этот приговор, но учитывая активную позицию посольства Таджикистана и привычное желание Кремля «не обострять», перспективы, что сроки за фактическое убийство вырастут хотя бы до нижних пределов, предусмотренных УК РФ, весьма сомнительны.

А полицейские в неофициальных беседах рассказывают, что сами стараются не вмешиваться в конфликты с участием мигрантов – по крайней мере, пока дело не доходит до тяжких статей Уголовного кодекса. Причина всё та же: руководство хочет «не обострять». Безнаказанность поощряет, как известно. Особенно тех, в чьём культурном коде прошит культ силы.

В итоге, например, драка в Одинцово переросла в погром: разгорячённые участники начали громить строительные лавки возле ЖК «Одинбург».

Обстановка, в общем, накаляется. Но власти словно бы не видят этой опасности. Сверху в отношении мигрантов привычно поступают указания «не обострять», а бизнес бомбардирует правительство просьбами упростить завоз трудовых мигрантов в Россию. Мол, рабочих рук не хватает. Но это миф, конечно. Работы, как видим, не хватает мигрантам, чьи руки всё чаще берутся за дубины, арматуры, ножи, а то уже и пистолеты. Не упахиваются на работе, словом, коль скоро силушку девать некуда.

И вот вопрос: зачем привозить всё новых и новых гастарбайтеров, когда – только глянь за границы Московской области – толпа трудолюбивых своих готова работать за нынешние мигрантские зарплаты? Или это кипение страстей как раз и есть план – создать хаос на улицах городов, чтобы ввести чрезвычайщину? Но с чего так уверена #власть что сумеет в нужный момент обуздать стихию мигрантского бунта? Ведь усмирять толпу буйных гостей из Средней Азии – это не студентов по автозакам растаскивать с митингов, не так ли?

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