Ученые сообщили о результатах исследования камней Стоунженджа

Британские ученые решили еще раз исследовать камни древнего Стоунхенджа. Проведя анализ состава минералов, из которых они состоят. Специалисты пришли к выводу, что в них содержатся частицы горных пород, образовавшихся на Земле более одного миллиарда лет назад.

По мнению ученых, именно это позволило Стоунхенджу сохраниться до наших дней практически в первозданном виде. Древнейшие горные породы отличаются необыкновенной стойкостью к эрозии. Дожди, ветер, жара и морозы практически не разрушают их.

Стоунхендж, созданный еще в доисторические времена, был не единственным на Земле. Известны также аналогичные памятники, однако ни один из них не сохранился настолько хорошо. Все-таки только самые лучшие сооружения могут выдержать испытания тысячелетиями.