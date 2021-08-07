 

Смертельно опасный для человека вирус выявили в Гвинее

07.08.2021, 3:52, Новости дня
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В Гвинее впервые выявили предполагаемый случай заражения редким вирусом Марбург, который вызывает тяжело протекающее заболевание – геморрагическую лихорадку Марбурга, сообщило министерство здравоохранения страны.

Возможный случай заражения вирусом Марбург был проверен в двух гвинейских лабораториях, после чего власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения результатов исследования, а также распорядились проверить все контакты человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом выявления подозрительного случая, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2017 года ВОЗ сообщала, что редкий вирус геморрагической лихорадки Марбург обнаружен в Восточной Уганде на границе с Кенией. В октябре 2014 года Вероника Скворцова, занимавшая в то время пост министра здравоохранения России, не исключила попадания вируса Эбола в Россию, а также напомнила о недавно созданном в РФ противовирусном препарате «Триазаверин», который, по словам министра, доказал свою эффективность в борьбе с лихорадками, родственными Эболе, в частности лихорадкой Марбург, «фактически являющейся сестрой Эболы».

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью. Естественными носителями марбургского вируса считаются Rousettus aegypti – плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку.

Инкубационный период вируса варьируется в пределах от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Характерным признаком являются мышечные боли. На третий день появляются тяжелая водянистая диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В летальных случаях заболевания смерть чаще всего наступает через восемь-девять дней после появления симптомов, и ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.



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