 

Мнение: Концлагерь Лукашенко

07.08.2021, 3:50, Разное
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Разоблачение фейка от CNN про концлагерь для политзаключенных в Белоруссии.
Как оказалось, за концлагерь CNN выдавал ракетно-артиллерийский арсенал.

Хотя с другой стороны, если там не нашлось "политических заключенных", это ведь не значит, что их там не было! Всех заключенных за сутки уже вывезли в лес в машинах с надписью "Хлеб", расстреляли и там прикопали. Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения!

А если серьезно, то просто прикиньте, за кого они считает тех, на кого расчитаны подобные чудесные "расследования".

Возможно строит, возможно не строит, но вероятно это ГУЛАГ. Черные времена сталинщины вернулись! Почему молчит Людмила Алексеева?!

Источник: Colonel Cassad



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