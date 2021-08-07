 

Мнение: На износ

07.08.2021, 3:48, Разное
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В июне смертность в России выросла по сравнению с июнем прошлого года. Больше, чем в России, зафиксирована смертность по той же причине, лишь в Бразилии и Индии. Что в целом соответствует месту России в мире — где-то на уровне латиноамериканских стран. И уж точно не в числе развитых.

Рост смертности не может вызывать удивления. Трудно сказать, насколько ковид опасное заболевание — слишком много странностей вокруг него как в мире, так и в России. Плюс весьма своеобразная статистика, Но что точно не вызывает сомнений, так это проектный характер огромного числа смертей.

Террор и насилие, с помощью которых проводится «борьба» с болезнью, неизбежно сопровождаются тяжелейшими массовыми стрессами, которые сами по себе существенно снижают иммунитет любого человека. Кроме того, не стоит забывать, что рухнувшее здравоохранение (а уничтожали его задолго до «эпидемии» – тщательно и с пониманием происходящего) попросту не вытягивает никакого кризиса. Любое напряжение сил для уничтоженной отрасли вызывает целую цепь катастрофических последствий, что тоже ведет к ухудшению показателей заболеваемости, тяжести протекания любых болезней (не только ковида) и в конечном итоге смертности.

Насилие неизбежно ведет к гибели огромного числа людей, так что растущая смертность никого не должна удивлять. Нужно понимать, что «третья волна» террора пришлась на конец июня-июль, и поэтому в июле-августе показатели смертности должны быть еще выше: помимо тех, кто умер сразу, будут умирать от «отложенных» последствий в течение месяца-двух после того, как насилие было слегка снижено. Примерно такая же картина наблюдалась в 2010 году после масштабных торфяных пожаров — массово умирали люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, и смерти продолжались даже после того, как пожары завершились и атмосфера очистилась. Обострения хронических заболеваний убивали людей и после этого.

Так что собянинские «ограничения», призванные якобы спасти, в реальности убили дополнительное число людей. Которых, конечно, спишут не на преступные решения властей, а на зловредность вируса.

А впереди у нас осень. После выборов режим уже не особо скрывает, что последует новый всплеск насилия — план надо выполнять. Значит, новый рост смертности. Палачи работают на износ.

Источник: Эль Мюрид



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