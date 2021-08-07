 

В Сочи устанавливают датчики контроля оползней

07.08.2021, 3:14, Новости дня
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Российские ученые начали изучать оползневую активность в районе города Сочи. Для этого в критических точках установили специальные датчики.

В целом, создана высокотехнологическая система контроля. Показания с датчиков передаются на МКС, где также ведется сбор информации о состоянии рельефа по наблюдениям из космоса. Затем данные попадают на наземные компьютеры, где ведется их обработка и моделирование дальнейших изменений.

Все это происходит в режиме реального времени, отмечают эксперты. Возможность оперативно получать и анализировать данные позволит защитить местное население от оползневой опасности. Умные датчики разработаны в РФ при участии немецких специалистов.



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