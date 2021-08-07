Афганистан заявил о готовности предоставить ООН доказательства поддержки талибов Пакистаном

Центральные власти Афганистана готовы предоставить Совету Безопасности ООН доказательства того, что движение «Талибан», которое запрещено в России, пользуется поддержкой Пакистана, сообщил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай

«Мы неоднократно демонстрировали эти доказательства. Если Совет Безопасности ООН захочет их увидеть, мы готовы их предоставить», – отметил он по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране, передает ТАСС.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.