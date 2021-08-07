 

Британцы призвали «не злить медведя» на фоне заявления российского дипломата об учениях НАТО

07.08.2021, 2:58, Новости дня
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Заявление директора Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона о дестабилизации в Черном море вызвали бурную реакцию у читателей британского издания Daily Express.

«Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а «лев» струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны «покорных» европейцев», – цитирует одного из комментаторов издания РИА «Новости».

Другой добавил, что «тормошение медведя» на его же «заднем дворе» не закончится хорошо.

Другие читатели Daily Express обвинили Россию в демонстрации силы. «Россия постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы», – написал один из пользователей.

«Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов», – напомнил другой читатель.

Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО.



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