 

Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин

07.08.2021, 2:58, Новости дня
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Запад отказывается признать способность наработок российских ученых помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества, против отечественных препаратов ведется целенаправленная кампания, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину [от коронавируса] – «Спутник V» – и сообщила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами», – сообщил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипломатической миссии в Вашингтоне в соцсети Facebook.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов. (…) В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», – подчеркнул дипломат.

В ответ на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о якобы имеющих место попытках РФ убедить американцев не вакцинироваться Антонов сказал: «Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. РФ всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией».

«В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты», – указал Антонов.

«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики – представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», – подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин.



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