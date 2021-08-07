 

Мнение: Майкл Калви получил 5,5 лет условно

07.08.2021, 2:56, Разное
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Майкл Калви и другие фигуранты дела Baring Vostok приговорены к условному сроку, объявила судья.
Расследование и судебный процесс о сделках в банке «Восточный» продолжались два с половиной года

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен к условному сроку на 5 лет и 6 месяцев по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», передает корреспондент РБК из зала суда. Уголовное дело о растрате против Калви и его коллег было возбуждено 13 февраля 2019 года.
В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении.

Помимо Калви к условным срокам приговорены другие фигуранты дела: партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года). Владимиров, Абгарян и Зюзин находились в СИЗО дольше других фигурантов — почти год. Вину они не признали.
При условном наказании им вменяется обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления органа контроля и являться на регистрацию.

https://www.rbc.ru/finances/06/08/2021/60f14cae9a7947002dfdd068?from=newsfeed – цинк

— Хорошо, ладно. Суд начинается. Сегодня впервые в истории России мы будем судить олигарха еще до его отъезда в Лондон.

— Я протестую!

— А ты заткнись! Заткнись! Ты у нас кто? Ты у нас адвокат, вот и заткнись, понятно? Приговор. За хищение имущества в особо крупных размерах приговариваешься к расстрелу с полной конфискацией имущества, согласно УК СССР 1977 год. А где наше время? Валентина Степановна, я тебе сколько раз говорил, не печатай приговор на старых документах!

— Ну я бумагу экономила!

— Экономила. А я говорю, кража госимущества, особо крупный и расстрел. Сейчас максимум за это штраф.

(с) КВН

Источник: Colonel Cassad



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