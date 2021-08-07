 

Продажи ноутбуков выросли на 15%

07.08.2021, 2:20, Новости дня
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Данные да второй квартал оказались весьма приятными для производителей ноутбуков. Мировые продажи этого вида компьютерной техники выросли на 15% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года. Всего было реализовано 65,5 млн единиц.

Однако по сравнению с первым кварталом этого года продажи все-таки сократились примерно на четыре процента. Это стало следствием дефицита комплектующих, говорят аналитики. Иначе уровень продаж оказался бы еще выше.

На этот раз мировым лидером в данном сегменте стала компания Lenovo, которая завоевала почти четверть мирового рынка ноутбуков. Под данным брендом во втором квартале было продано 15,5 млн ноутбуков. Результат HP – 14,9 млн проданных компьютеров (23% рынка). На третьем месте оказалась компания Dell (16%).



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