 

США профинансируют разработку гиперзвукового беспилотника

07.08.2021, 2:20, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, ВВС Соединенных Штатов готовы заплатить 60 миллионов долларов за разработку гиперзвукового беспилотного летательного аппарата.

Речь идет о финансовой поддержке стартапа Hermeus. Инженеры компании обещают вскоре представить рабочую модель гиперзвукового двигателя, на котором будет летать БПЛА.

В Америке рассчитывают получить в результате многофункциональный гиперзвуковой самолет, который можно будет использовать как в военных, так и в мирных целях. Например, при помощи такого аппарата можно проводить разведку либо осуществлять быструю доставку чего-то важного в отдаленные регионы планеты. Вероятно, в будущем гиперзвуковой беспилотник станет также пассажирским.



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