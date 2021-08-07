США профинансируют разработку гиперзвукового беспилотника

Как стало известно из достоверных источников, ВВС Соединенных Штатов готовы заплатить 60 миллионов долларов за разработку гиперзвукового беспилотного летательного аппарата.

Речь идет о финансовой поддержке стартапа Hermeus. Инженеры компании обещают вскоре представить рабочую модель гиперзвукового двигателя, на котором будет летать БПЛА.

В Америке рассчитывают получить в результате многофункциональный гиперзвуковой самолет, который можно будет использовать как в военных, так и в мирных целях. Например, при помощи такого аппарата можно проводить разведку либо осуществлять быструю доставку чего-то важного в отдаленные регионы планеты. Вероятно, в будущем гиперзвуковой беспилотник станет также пассажирским.