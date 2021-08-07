Мнение: В этот день наших посбивали над Синаем. Причины проигрыша в воздухе. Израиль как противник
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Источник: Достало
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Источник: Достало
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