 

Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных

07.08.2021, 2:04, Новости дня
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Суд отправил под стражу до 5 октября двух сотрудников ИВС в подмосковной Истре после побега пяти заключенных, среди которых обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Александр Мавриди.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД РФ по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», – сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

Ранее за помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей.

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали.



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