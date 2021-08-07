В Госдуме предложили включить в страховой стаж службу в армии

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили рассмотреть законопроект о включении в страховой стаж периода прохождения срочной службы в армии для досрочного выхода на пенсию.

Как указано в пояснительной записке, документом предлагается внести изменение в закон «О страховых пенсиях», согласно которому в страховой стаж для возможности назначения пенсии досрочно предлагается включать период прохождения военной службы по призыву, передает РИА «Новости».

По мнению авторов законопроекта, отсутствие такой возможности вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее.

С такой же инициативой выступила и «Единая Россия». Сейчас единороссы разрабатывают соответствующий законопроект, он может быть рассмотрен правительством до сентябрьских выборов в Госдуму.

Ранее в ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию.