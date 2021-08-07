 

В Раде назвали условие дальнейшего существования Украины

07.08.2021, 2:04, Новости дня
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Украинским властям следует «найти разум и терпение» и решить вопрос по Донбассу с Россией, сообщил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью Наталии Влащенко. Он также выразил уверенность, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.

«Исторически РФ мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.

При этом Шевченко выразил мнение, что Украина, Белоруссия и РФ имеют «ментальные» различия, а поэтому якобы не могут жить в одном государстве. При этом эти три страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», добавил Шевченко.

Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».



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