Недопустимо

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07.08.2021, 1:40, Разное
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За полтора месяца до выборов в РФ сняли по надуманным причинам более 30 кандидатов в депутаты. Инфографика.

Источник: Новая газета



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