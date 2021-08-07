Ученые рассказали, как леса влияют на климат

По словам ученых, обширные лесные массивы способны снизить температуру воздуха в целом регионе примерно на 15%. Дело в том, что именно над лесами обычно образуются низкие облака, препятствующие попаданию на поверхность солнечных лучей.

Исследование проводили при помощи спутников, которые фиксировали данные над Россией, Соединенными Штатами и Восточной Европой. Ученые точно установили, что вырубка лесов ведет к потеплению воздуха на 15%. Кстати, зимой леса, наоборот, снижают облачность, что не позволяет температуре опускаться до очень низких значений.

Также эксперты напомнили, что деревья активно поглощают парниковые газы, в особенности, углекислый. А это также препятствует глобальному потеплению, которое признано одной из самых серьезных проблем современности.